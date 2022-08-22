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Kuzey çevreyolunda çalışmalar devam ediyor

Yerel Haberler

Kuzey çevreyolunda çalışmalar devam ediyor

Adıyaman'da, Kuzey Çevreyolunun Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayacak olan kısmında çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman'da, Kuzey Çevreyolunun Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayacak olan kısmında çalışmalar devam ediyor.

Kuzey Çevreyolundaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yolu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi. Yetkililer, Kuzey Çevre Yolunun hizmete girmesiyle birlikte Adıyaman trafiğinin oldukça rahatlayacağı vurgulandı.

Vatandaşlar ise yeni açılacak olan yollarla birlikte Adıyaman'da ulaşım ağının zenginleşeceğini belirterek, Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman Yerel Haberler

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