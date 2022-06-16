Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı Adıyaman'da, kuyuya düşerek mahsur kalan tilki AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Adıyaman'da, kuyuya düşerek mahsur kalan tilki AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Adıyaman Merkeze bağlı Palanlı Köyü yakınlarında bulunan bir kuyuya tilkinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kuyuya düşen tilki bulunduğu kuyudan sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan tilki daha sonra AFAD ekipleri tarafından serbest bırakıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman AFAD Yerel Haberler

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