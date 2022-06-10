Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Haberler

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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuyuda koyun gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurdukları düzenek ile kuyuya girdi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu koyunu kuyudan çıkardı.

Koyunun sahibi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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