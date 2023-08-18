Kuyucak'ta toplu konut kurası yarın çekilecek

Aydın'ın Kuyucak ilçesine yapılacak olan toplu konut için yapılan başvuruların kurası 19 Ağustos Cumartesi günü çekilecek.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine yapılacak olan toplu konut için yapılan başvuruların kurası 19 Ağustos Cumartesi günü çekilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 250 Bin Sosyal Konut Projesi içinde yer alan Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2. Etap Konut Projesi için kura çekimleri gerçekleştirilecek. Hak sahiplerine yönelik Pamukören Mahallesi Konut Projesi'nde bulunan 2+1 nitelikli 63 adet konut ile 3+1 nitelikli 32 adet konut ve Horsunlu Mahallesi Konut Projesi'nde bulunan 2+1 nitelikli 110 adet konut ile 3+1 nitelikli 60 adet konut olmak üzere toplam 265 adet konut için "Hak sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 11: 00'de Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kapalı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda "İdaremizce, Aydın Kuyucak 2. Etap Projesi Pamukören Mahallesi'nde GK (2+1) 63 adet konut ve GB (3+1) 32 adet konut, Horsunlu Mahallesi'nde GK (2+1) 110 adet konut ve GB (3+1) 60 adet konut olmak üzere toplam 265 adet konut için Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası 19 Ağustos 2023 tarihinde, Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kapalı Düğün Salonu'nda saat 11: 00'de gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN