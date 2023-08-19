Kuyucak'ta TOKİ kuraları çekildi Kura çekiminde duygu dolu anlar yaşandı Aydın'da TOKİ tarafından yapımı devam eden konutların hak sahiplerine teslimi için kura çekim töreni düzenlendi.

Kuyucak'ta TOKİ kuraları çekildi

Kura çekiminde duygu dolu anlar yaşandı

AYDIN - Aydın'da TOKİ tarafından yapımı devam eden konutların hak sahiplerine teslimi için kura çekim töreni düzenlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2 farklı mahallede yapımları devam eden TOKİ konutlarının hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekim töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende kendilerine konut çıkanlar duygu dolu anlar yaşadı. Kanser hastası olan ve iki engelli çocuğuyla kura törenine katılan bir kadın ise kendisine konut çıktığını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden'e teşekkür eden Ayten Tuna, mutluluğunu dile getirdi.

Toplamda 241 başvurunun yapıldığı kura çekimlerinde Horsunlu ve Pamukören mahalleleri olmak üzere toplam 170 konutun hak sahipleri belirlendi.

"Çocuğum için başvurmuştum"

2 engelli çocuğu için başvuru yaptığını ifade eden hak sahiplerinden Ayten Tuna; "Çok mutluyum. Oğlum için başvurdum zaten. Kirada oturuyorduk. 2 oğlum var ikisi de engelli ben de kanser hastasıyım. Çok mutluyum. Çocuklarım için başvurmuştum. Hayırlısı olsun. Gönlümde 3+1 vardı ama 2+1 çıktı nasip. Oğlumun biri işitme engelli birisi otizmli ve ağır mental engelli. Nasip neyse o olur. Hayırlısı olsun" dedi.

Ev sahibi olmanın sevinci yaşadığını belirten hak sahiplerinden Fatma Akıl ise "Katıldım. Emekliyim. Evim yoktu. 2+1 birinci kat çıktı. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanım ve başkanıma çok teşekkür ederim" dedi.

"Diğer mahallerimiz için de çalışacağız"

2 mahallede toplamda 170 toplu konutun hak sahiplerinin belirlendiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden: "Bugün Kuyucak ilçemizde TOKİ'nin Horsunlu ve Pamukören Mahallemizdeki TOKİ evlerinin kura çekimini yapıyoruz. Pamukören Mahallemizde 95 adet, Horsunlu Mahallemizde de 170 adet toplu konut çekilişi bugün yapıldı. Daha önce 2017 yılında Kuyucak merkezde 210 tane toplu konut çekilişi yapıldı. Hak sahipleri şuanda evlerinde oturmaktalar. Horsunlu ve Pamukören mahallelerimizde de isimleri çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabi diğer mahallelerimizde de talepler var. Uygun arsalan bulunduğunda TOKİ ile anlaşarak onları da ev sahibi yapmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun. Bu işi Türkiye'de başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları konutların, en son 6 Şubat Depremi'nde sağlamlığı ortaya çıktı. İnsanlarımızın can güvenliği birinci planda tutulmak üzere, insanların huzurla oturabileceği evlere sahip oldular" dedi.