Kuyucak'ta öğrencilere spor malzemesi yardımı yapıldı - Haberler

Kuyucak'ta öğrencilere spor malzemesi yardımı yapıldı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yamalak Mahallesi'nde bulunan Yamalak Ortaokulu'na Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katılımıyla spor malzemesi yardımı yapıldı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yamalak Mahallesi'nde bulunan Yamalak Ortaokulu'na Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katılımıyla spor malzemesi yardımı yapıldı. Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız ile Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın katıldığı spor malzemesi dağıtım töreninde, öğrencilerin sevinci gözlerinden okundu. Yamalaklı öğrenciler dağıtılan malzemelerle oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Sporun Kuyucak'ta yayılmasını çok önemsediğini belirten Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, Kuyucak Belediyesi'nin de destekleriyle Kuyucak'ta sportif başarının arttığını vurguladı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Kuyucak gençlik Aydın Yerel Haberler

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