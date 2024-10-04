Kuyucak'ta Kadınlara Uyuşturucu Madde Bilgilendirmesi

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir işletmede çalışan kadınlara uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kuyucak ilçesinde bulunan bir tekstil işletmesinde 730 kadın vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN