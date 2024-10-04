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Kuyucak'ta Kadınlara Uyuşturucu Madde Bilgilendirmesi

Kuyucak'ta Kadınlara Uyuşturucu Madde Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir tekstil işletmesinde, 730 kadın çalışana uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında yapıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir işletmede çalışan kadınlara uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kuyucak ilçesinde bulunan bir tekstil işletmesinde 730 kadın vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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