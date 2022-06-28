Kuvvetli Yağış, Kdz. Ereğli'de Etkili Oldu - Haberler

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Kuvvetli Yağış, Kdz. Ereğli'de Etkili Oldu

ANKA - Yerel
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Kuvvetli Yağış, Kdz. Ereğli'de Etkili Oldu

Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkisini sürdüren kuvvetli yağış, dün Kdz. Ereğli’de de etkili oldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kuvvetli yağış, dün Kdz. Ereğli'de de etkili oldu.

Karadeniz Ereğli'de dün gece Gülüç Irmağı taşarken, Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerindeki seralar da sular altında kaldı. Topçalı Ağır Vasıta Araçları yolu ile Hamzafakılı-Çolaklaraltı giriş köprüsü trafiğe kapatıldı. Süleymanlar Mahallesi'nde duvar çökerken, bazı mahallelerde su patlakları oluştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık liderliğinde kurulan Kriz Masası, meydana gelen afete müdahale etti. Zabıta ve itfaiye ekipleri, su taşkınlarına karşı kentteki dereleri kontrol altında tuttu. Tıkanması muhtemel bölgelere iş makineleri gönderildi.

Bölücek istikametinden Kızılcapınar istikametine giden bir yurttaşın kullandığı otomobil, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Tarlaya sürüklenen otomobil sular altında kalırken, sürücü de aracının üstüne çıkarak yardım istedi. Olay yerine varan itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şiddetli yağmur nedeniyle Süleymanlar Mahallesi Mustafa Güçeri Caddesi'ndeki duvar çökerken otobüs bekleme durağına da zarar verdi. Elmatepe, sahil bandı ve diğer bazı noktalarda meydana gelen su patlaklarına, Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

ANKA / Yerel

Karadeniz Bölgesi Karadeniz Ereğli su Yerel Haberler

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