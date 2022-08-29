Kuvvetli rüzgara dikkat Yerel Haberler Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri genellikle güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (hamleli 30-60 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri Yerel Haberler

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