Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuvvetli rüzgara dikkat

Yerel Haberler

Kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri genellikle güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (hamleli 30-60 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title