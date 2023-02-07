Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah'tan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel