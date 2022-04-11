Kuveyt Türk çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2017'de müşterilerinin hizmetine sunduğu Sağlam Kart'ın 1 milyon adedi aşmasını, çalışanları ve aileleri adına 17 bin fidan dikerek taçlandırıyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, ilk olarak 2017 yılında müşterilerinin hizmetine sunduğu yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart'ın 1 milyon adedi aşması üzerine çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla çalışanları ve aileleriyle birlikte hatıra ormanı kuruyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile iş birliğine giden banka, çalışanları ve aile bireyleri adına toplam 17 bin 164 fidanı Kocaeli ve Kilis'te toprakla buluşturacak. Banka, Kocaeli'ndeki hatıra ormanının ilk fidanlarını, çalışanlarının ve ailelerinin katılımıyla düzenlediği bir etkinlikle toprakla buluşturdu.

Çiftçilere 7 bin 164 fıstık fidanı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine banka KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ile ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik katılarak fidan dikti. Banka çalışanları ve ailelerinin yanı sıra etkinliğe ÇEKUD yönetimi ve gönüllüleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de iştirak etti. Gebze'deki dikim tamamlandığında toplam 10 bin çam fidanı toprakla buluşacak. 7 bin 164 fıstık fidanı ise ÇEKUD'un çiftçilere ve üretime destek projesi kapsamında Kilis'te dikilecek. Banka ayrıca bundan sonraki süreçte Sağlam Kart'ı, karbon ayak izini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürülmüş plastik kullanarak müşterilerine sunacak.

'Kağıtsız Şube Bankacılığı' ile yüzlerce ağacın kesilmesi önleniyor

Çevreye ve topluma karşı üstlendiği sorumlulukla çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Banka, 'Kağıtsız Şube Bankacılığı' projesi kapsamında ise kağıt kullanımını en aza indiriyor, yüzlerce ağacın kesilmesini önlemeye devam ediyor. Elde ettiği tasarrufla da genç fidanları toprakla buluşturmaya devam eden banka, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı sürdürüyor. Banka, halihazırda çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürün ve hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyor. - İSTANBUL