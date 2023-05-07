Kuva-yi Milliye Gençlik Platformundan tepki Seçimlere sayı günler kala Balıkesir'de bir süre önce kurulan Balıkesir Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu üyeleri, tarihi Zağnos Paşa Camii önünde bir basın açıklaması yaptı.

Kuva-yi Milliye Gençlik Platformundan tepki

BALIKESİR - Seçimlere sayı günler kala Balıkesir'de bir süre önce kurulan Balıkesir Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu üyeleri, tarihi Zağnos Paşa Camii önünde bir basın açıklaması yaptı. Ellerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partisi liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle ülkeyi bölmek isteyenlere oy yok diyen platform üyesi gençler, "Meydanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 yıllık kazanımları ile hesaplaşmak isteyenlere bırakmayacağız" dediler.

Platform adına konuşan Tenzile Gül Taşkın, özetle şunları söyledi; "Bugünün gençleri olarak; Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyetini; yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle çok değil önümüzdeki birkaç on yıl sonra tamamen devralacağımız bilinciyle geliyoruz. Fosilleşmiş beyinleri ve 1970'li yılların özlemiyle; bizleri laboratuvarlardan, kütüphanelerden, arşiv odalarından, proje merkezlerinden, şantiyelerden, bilgisayar başından sokaklara çekmeye çalışan ve Cumhuriyet'le hesaplaşmak isteyenlerin inadına, inadına geliyoruz.

Bizleri Alevi, Sünni, Kürt Türk olarak bölmek isteyenlerin, kiralık bebek katilleriyle işbirliği yaparak güzelim ülkemize terörü tekrar taşımak isteyenlerin burunlarını sürte sürte geliyoruz. Türk Milletinin son yirmi yılda büyük bedeller ödeyerek yüz yıllık Cumhuriyet kazanımlarına eklediği bir çakıl taşını bile kimsenin hırsına kurban etmeyeceğimizi, bütün dünyaya göstere göstere geliyoruz" dedi.

Taşkın sözlerine şöyle devam etti: "Bizi gece vakti, kah şehrin sokaklarında, kah sınır boylarında nöbette göreceksiniz. Mehmetçiğin elindeki silahta, gökte süzülen SİHA'da göreceksiniz. Bizi yol, köprü, baraj şantiyelerinde göreceksiniz. Aşı üretirken laboratuvarda, bir yetimi doyururken STK'larda göreceksiniz. Üstlendiğimiz emanet ağır. Dün atalarımız nasıl çiğnetmediyse namusunu yarın bizlerin de Çiğnetmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bizlerin sosyal medyada, sokaklarda harcayacak zamanı yok. Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmak isteyen gafillerle, oy yok. İşte bu nedenle; AY Yıldızlı Al bayrağın altında bu vatan için bizimle omuz omuza mücadele etmekten kaçanlara, Türk milletinin ihtiyacı olan teknolojileri geliştirmek için Türk gençlerine Amerikalı şirketlere güvenenlere; Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle son yirmi yıllık kazanmalarına dokunmak, Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmak isteyen gafillere, oy yok!