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Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen 2024 yılının son Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde yapıldı. Toplantıda okuyucu sayısının artırılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve yeni kütüphanelerin açılması gibi konular ele alındı.

Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, il ve ilçelerde bulunan kütüphanelerin sorunlarının yerlerinde belirlenmesi ve çözülmesi amacıyla yılda iki kez yapılan, 2024 yılının son Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirildi.

75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fatma Havur, 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, Kütüphaneler ve Yayımlar Şube Müdürü Mahmut Harmancı, Ayniyat Saymanı Dilek Özkan, 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Ayşegül Çayır ve tüm ilçe halk kütüphaneleri müdürleri ve memurlar katıldı.

Toplantıda; Okuyucu sayılarının artırılması ile ilgili projelerin üretilmesi, okuyucuya daha iyi hizmet sağlanması için neler yapılması gerektiği, ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi, hizmet binası durumları, kütüphanede oluşan sorunların çözüme kavuşturulması, yeni kütüphanelerin açılması, eşgüdüm ve işbirliğin sağlanması konular gündeme alınarak görüşüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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