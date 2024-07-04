Kutsal topraklardan dönen hacılar coşkuyla karşılandı

Kutsal topraklara giden hacı kafilesi, aileleri ve yakınları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Hacılar için Bandırma Müftülüğü tarafından Haydarçavuş Camii Önünde tören düzenlendi. Hacılar, meydanda aileleri ve Bandırma Müftülüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken bazı hacılar da gözyaşlarına engel olmadı.

Bandırma ilçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan "48 günlük manevi bir yolculuğa çıktık. hac farizasını yerine getirmeden önce ilk gün bizleri güzel bir şekilde uğurladılar ve aynı şekilde çok güzel karşılandık. Rabbim herkesten razı olsun. hac yolculuğumuzda 179 kişi vardı. Sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde geri dönüş yaptık. Ben inanıyorum ki 179'u çok memnun kaldılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organisazyonları çok güzeldi. Rabbime şükürler olsun memleketlerimize göndük. Rabbim herkese nasip etsin ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR