Kutsal Topraklara Uğurlama Töreni

Kutsal Topraklara Uğurlama Töreni
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Alanya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları, düzenlenen törenle dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Alanya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara uğurlanacak hacı adayları için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde uğurlama programı tertip edildi. Din görevlilerince Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahi ve kasideler seslendirildi. Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, kutsal topraklardaki ibadetler konusunda hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Hacı adaylarının ve yakınlarının oldukça heyecanlı olduğu programda duygu dolu anlar yaşandı. Programa İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, müftülük personeli, hacı adayları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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