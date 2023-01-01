Kutsal topraklara gidecek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı Yerel Haberler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için bilgilendirme yapıldı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için bilgilendirme yapıldı. Bolvadin İlçe Müftülüğü tarafından Umre ziyaretine hazırlanan vatandaşlar için camide bilgilendirme yapıldı. Kadın ve erkeklerden oluşan yaklaşık 50 kişinin katıldığı bilgilendirme toplantısında vatandaşlara Umre ziyaretinin nasıl yapılacağı konusunda dini ve sosyal bilgiler verildi. Müftülük görevlilerin ziyaretçilerin yanlarında olması gereken malzemelerle birlikte ibadet konusunda önemli bilgiler vererek, soruları cevaplandırdı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Hisarcık Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kutsal topraklara gidecek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.