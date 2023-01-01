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Kutsal topraklara gidecek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

Yerel Haberler

Kutsal topraklara gidecek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için bilgilendirme yapıldı.

Bolvadin İlçe Müftülüğü tarafından Umre ziyaretine hazırlanan vatandaşlar için camide bilgilendirme yapıldı. Kadın ve erkeklerden oluşan yaklaşık 50 kişinin katıldığı bilgilendirme toplantısında vatandaşlara Umre ziyaretinin nasıl yapılacağı konusunda dini ve sosyal bilgiler verildi. Müftülük görevlilerin ziyaretçilerin yanlarında olması gereken malzemelerle birlikte ibadet konusunda önemli bilgiler vererek, soruları cevaplandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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