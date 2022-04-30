Kutsal emanetler Kağıthane'de engelli vatandaşlara tanıtıldı

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de bulunan Daye Hatun Camii'nde engellilere özel gerçekleştirilen program çerçevesinde Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri engelli vatandaşlara gösterildi.

Ramazan ayının son günlerinde Kağıthane Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlikte Hz. Muhammed'den kalan kutsal emanetler, engelli vatandaşlara tanıtıldı. Daye Hatun Camii'ne getirilen Peygamber Efendimiz'in sakal-ı şerifi, saç-ı şerifi, kabrindeki toprağı ve Ravza-i mutahharadaki örtüyü gören engelli vatandaşlar ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.

"Engelli kardeşlerimize özel bir program"

Konuyla ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Mukaddes emanetlere olan ziyarette engelli kardeşlerimize özel bir program düzenledik. Kağıthane'nin tarihi camisinde Daye Hatun Camii'nde bu programı gerçekleştiriyoruz. Kağıthane'de bulunan engelli kardeşlerimizin Peygamber Efendimiz'in sakal-ı şerifini, saç-ı şerifini, kabrindeki toprağı ve Ravza-i mutahharadaki örtüyü de burada özellikle engelli kardeşlerimizin ziyaretine açmış olduk. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretle bazen yoğun oluyor ve engelli kardeşlerimiz çok fazla ziyaret edemiyor, özel olarak ilgilenilemiyor ama bugün özel olarak arkadaşlarımız ilgilendiler, ziyarette bulundular" açıklamasında bulundu.

"İnşallah herkese örnek olur"

Kutsal emanetlerin bakımıyla ilgilenen Özer Celep, "Osmanlı'nın en eski yerleşim yerlerinden birinde, yaklaşık 500 senedir miras kalmış camide yine Osmanlı zamanından kalmış olan Efendimizin mübarek Ravza-i şerifinin örtüsü, kabri şerifinin örtüsü, saç-ı şerifi ve sakal-ı şerifi burada. Organizasyon için Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşlerimiz için bu bağlamda dünyada yapılan ilk organizasyon. İnşallah devamı gelir. Engelli kardeşlerimiz için her türlü organizasyonu sağlıyoruz ama manevi tarafta onlar için ilk defa yapıyoruz. İnşallah bütün herkese örnek olur" ifadelerine yer verdi.

Engelli oğlu Sinan Bozkurt'la birlikte gelen Makbule Bozkurt, "Oğlum iki tane. Birini evde bıraktım tekerlekli sandalyede. İki tane engellim var. Çok güzel bir şey, ağlıyorum, çok sevindim. Sebep olup getirenler sağ olsun. Duygularımı tutamıyorum" dedi.

Engelli oğlu Murat Arıcıoğlu'yla gelen Aynur Arıcıoğlu ise "Ne mutlu bize. Böyle bir günde nasip oldu, geldik, gördük. Allah razı olsun. Başkanımızdan da memnunuz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel