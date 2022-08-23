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Kutlamalar için valilikten ücretsiz servis imkanı

Yerel Haberler

Kutlamalar için valilikten ücretsiz servis imkanı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TSK Harp Araçları Sergisi ile hava gösterilerine katılmak isteyen vatandaşlar için 3 gün ücretsiz servis imkanı sağlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TSK Harp Araçları Sergisi ile hava gösterilerine katılmak isteyen vatandaşlar için 3 gün ücretsiz servis imkanı sağlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında 24-25-26 Ağustos'ta yapılacak TSK Harp Araçları Sergisi ile hava gösterilerine katılmak isteyen vatandaşlarımız için 3 gün boyunca saat 10.00'dan itibaren her yarım saatte bir Zafer Meydanı, Ataköy ve Park Afyon önünden ücretsiz araç kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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