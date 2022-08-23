Kutlamalar için valilikten ücretsiz servis imkanı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TSK Harp Araçları Sergisi ile hava gösterilerine katılmak isteyen vatandaşlar için 3 gün ücretsiz servis imkanı sağlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada Büyük Taarruzun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TSK Harp Araçları Sergisi ile hava gösterilerine katılmak isteyen vatandaşlar için 3 gün ücretsiz servis imkanı sağlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında 24-25-26 Ağustos'ta yapılacak TSK Harp Araçları Sergisi ile hava gösterilerine katılmak isteyen vatandaşlarımız için 3 gün boyunca saat 10.00'dan itibaren her yarım saatte bir Zafer Meydanı, Ataköy ve Park Afyon önünden ücretsiz araç kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR