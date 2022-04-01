Kütahyalıları sahura davulcular kaldıracak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Covid-19 sebebiyle 2 yıl ara verilen Ramazan ayında davulla sahura kaldırma geleneği bu yıl da devam edecek.

Kütahya Belediyesi önünde toplanıp bir süre prova yapan davulcular, Ramazan boyunca davul çalıp mani söyleyerek Kütahyalıları sahura kaldıracak.

Yaklaşık 60 davulcunun Kütahya'nın 40 mahallesinde Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracağını bildiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, birlik beraberlik duygularının arttığı mübarek Ramazan ayında bir dizi etkinliklerinin olacağını ifade etti.

Kütahya'nın 40 mahallesinde vatandaşı sahura kaldırmak için davul çalıp mani söyleyecek olan davulcuların, belediyeden herhangi bir ücret almayacağı, sadece vatandaşların vereceği bahşişlerle bu işi yapacakları belirtildi.

Başkan Işık, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Kütahya'ya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kütahya Belediyesi önünden başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinde davul çalıp mani söyleyerek gösteri yapan davulcular, ilk bahşişlerini Belediye Başkanı Alim Işık'tan aldı. - KÜTAHYA