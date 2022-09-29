Kütahyalı Vatandaş: "Açım Ağabey. 20 Yıldır Esnaflık Yapıyorum. Vardığım Netice Ne? Herkes Kendi Yandaşlarına İş Gördürüyor. Biz Ne Yapacağız?"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın dinlediği bir vatandaş, “Açım ağabey. Yetmiyor. Üç tane çocuğum var. Biri İstanbul’da, biri Kütahya’da okuyor. Kızım hafızlık yapıyor. 20 yıldır esnafım ben. Vardığım netice ne? Niye çalıştım ben? Bir tane traktörüm var. Bir tane taksim var. Ne yapacağız biz? Herkes kendi yandaşlarına iş gördürüyor. Biz ne yapacağız?” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın dinlediği bir vatandaş, "Açım ağabey. Yetmiyor. Üç tane çocuğum var. Biri İstanbul'da, biri Kütahya'da okuyor. Kızım hafızlık yapıyor. 20 yıldır esnafım ben. Vardığım netice ne? Niye çalıştım ben? Bir tane traktörüm var. Bir tane taksim var. Ne yapacağız biz? Herkes kendi yandaşlarına iş gördürüyor. Biz ne yapacağız?" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. 20 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen bir vatandaş, geçinemediğini söyledi. Vatandaş şöyle konuştu:

"Açım ağabey. Yetmiyor. Üç tane çocuğum var. Biri İstanbul'da, biri Kütahya'da okuyor. Kızım hafızlık yapıyor. 20 yıldır esnafım ben. Vardığım netice ne? Niye çalıştım ben? Bir tane traktörüm var. Bir tane taksim var. Ne yapacağız biz? Herkes kendi yandaşlarına iş gördürüyor. Biz ne yapacağız?

Bak sabah koyun güdüyorum, sabah ezanını dağda kılıyorum. 8 buçukta dükkan açıyorum. 4 buçuk, 5'e kadar iş yerindeyim, çalışıyorum. 5'te hayvanlarımı çıkarıyorum saat dokuza kadar, yatsıyı gene dağda kılıyorum. Yaylada kalıyorum. Sabah yine kalkıyorum, rutin aynı şekilde. Elde var sıfır.

Ben 2019'da büyükbaşı sattım küçükbaşa geçtim. 2019'un eylül aylarında ben küçükbaşa başladığımda yem 47 TL'ydi. 3 aylık kuzumu bin 300 TL'ye sattım. Sene 2022. Yem 450 lira, kuzu 800 lira ile bin lira arası. Aradaki fark ne abi? Nasıl matematiklemişiz biz bu işi? Destek veriyor, kime destek veriyor? Senden hayrına bir şey isteyen yok ki. Allah bunlara muhtaç etmesin."