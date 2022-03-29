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Kütahyalı öğrenciler yemek yarışmasında gümüş madalya aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahyalı öğrenciler yemek yarışmasında gümüş madalya aldı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'nda ikinci olan Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri gümüş madalya kazandı.

KÜTAHYA (İHA) - Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'nda ikinci olan Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri gümüş madalya kazandı.

Kütahya Devlet Hatun MTAL "Yiyecek İçecek Hizmetleri" alanı öğrencileri, İzzet Baysal Abant MTAL ile Bolu İli Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Osmanlı Mutfak Günleri Yemek Yarışmasında, Türkiye ikinciliği derecesi ile gümüş madalya almaya hak kazandı. - KÜTAHYA

Kütahyalı öğrenciler yemek yarışmasında gümüş madalya aldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüş Madalya, Yemek Tarifi, Kütahya, Bolu, Yerel, Haberler

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