Kütahyalı hacılar havalimanında karşılandı Kütahyalı ilk hacı kafilesi, Gürsel Bayram başkanlığında 11.45 'te havalimanına indi. Kütahyalı ilk hacı kafilesi, Gürsel Bayram başkanlığında 11.45 'te havalimanına indi. Hacılar arasında Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve eşi de olduğu belirtildi. Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdikten sonra şehre dönen hacılar, terminalde pasaport işlemlerini tamamladı. Hacılar, işlemlerin ardından geldikleri geliş terminalinin kapısında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, müftülük personeli, aileleri ve yakınları tarafından karşılandı. Hacılar ile yakınlarının uzun süre kucaklaşıp hasret giderdiği ve gözyaşı döktükleri görüldü. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Ömer Köse Kütahya Yerel Haberler

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