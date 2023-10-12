Kütahyalı aktarlardan vatandaşlara kış ayı tavsiyeleri

KÜTAHYA - Kütahya'da havaların soğumasıyla hastalıkların arttığı şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarlara ilgi göstermeye başladı.

Kış ayları yaklaştıkça satışların arttığını dile getiren aktar Rahmi Şen, "Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerden zencefil ve zerdeçalı toz halinde bir kase yoğurda karıştırarak tüketebiliriz. Bunun yanı sıra propolis, polen ve balı üçü bir arada kullanabiliriz veya propolisi sıvı olarak bir çay bardağı suya 15 damla damlatarak tüketebiliriz" dedi.

Yeşilçay ve ekinezyayı demleyerek içebileceğimizi söyleyen Rahmi Şen, ıhlamur, kekik, hibiskus, tarçın, adaçayı, kuşburnu, zerdeçal, zencefil ve ayva yaprağının kışın mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Çörek otuna dikkat çeken aktar Fatma Şen, "Peygamber efendimizin hadisi var, çörek otu ölüm hariç her derde devadır" diye konuştu.