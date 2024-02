Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emekliye Ayrıldı

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, 14 yıl önce başladığı görevinden emekliye ayrıldı.

2010 yılında başladığı kalkınma ajansındaki yolculuğun sonuna geldiğini söyleyen Genel Sekreter Veli Oğuz," Uzman olarak girdiğim Ajanstan Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak ayrılmak nasip oldu. Benim için zor bir karar oldu. Ama her zaman değişikliğe, değişime inanan birisi olarak bu kararı almam gerektiğine inandım. 4 ilimizin sürdürülebilir kalkınması için çok önemli işlere imza attık. İnsanların Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak denilince akıllarına gelen ilk ve hemen her şeyde Ajansımızın imzası var. Birçok ses getiren projeye imza attık, başarılarımızı ödüllerle taçlandırdık. Sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda alın teri ve akıl teri döktük. Desteklerini her zaman hissettiğim; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Yönetim Kurulumuza, paydaşlarımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA