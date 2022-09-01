Kütahya yerel haberleri: Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri

Kütahya haberleri... Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, Belediye Bahçesi'nde gerçekleşti.

Kütahya'da Muazzez Ersoy konseri

KÜTAHYA - Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, Belediye Bahçesi'nde gerçekleşti.

Hayranlarının yoğun alkış ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Ersoy, sevilen eserlerini ve türküleri seslendirdi.

Ersoy, yeniden kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Muazzez Ersoy'u Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümünde kendisini kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Vali Ali Çelik de, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ersoy ve konsere katılanların bayramını tebrik etti.

Binlerce Kütahyalının takip ettiği konseri, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve il protokolü dinledi.