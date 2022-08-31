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Kütahya yerel haberleri... Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni

Yerel Haberler

Kütahya yerel haberleri... Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni

Kütahya yerel haberi... Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 100. yılı 30 Ağustos Kabul Töreni ile devam etti.

Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 100. yılı 30 Ağustos Kabul Töreni ile devam etti.

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen kabul törenine; milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, gaziler, STK'lar, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 100. yılını tebrik ederek, "Rabbim bayrağımızı asla yere düşürtmesin. Bizi birlik ve beraberlik içinde daim eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Yerel Haberler

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