Kütahya yerel haberleri... Kütahya Belediyesi yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için mama dağıttı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için mama dağıttı.

Kütahya Belediyesi'nin sevimli dostlarımız için yaptığı çalışmalar artarak devam ediyor. Sahipsiz sokak hayvanları için barınmadan tedaviye, ameliyattan bakım hizmetlerine kadar birçok faaliyet gerçekleştiren Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye binası önünde hayvanseverlerle birlikte mama dağıtımı yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde, bin 500 paket kedi maması, bin 500 paket de köpek maması dağıtıldı. 'Sahipsiz Patilere Umut Ol' sloganı çerçevesinde düzenlenen faaliyete hayvenseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA