Kütahya yerel haberleri | CHP Kütahya İl Başkanı Şahbaz: "Halkın Kaynakları Betona Yatırıldı"

Kütahya haberleri... CHP Kütalya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, MHP’li Kütahya Belediyesi’nin ‘Kent Meydanı’ projesini eleştirerek, “Halkımızın enflasyon, yoksulluk ve ekonomik yıkım ile mücadele ettiği bu günlerde belediyenin yani halkın kaynakları betona yatırılmıştır” dedi.

CHP Kütalya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, MHP'li Kütahya Belediyesi'nin 'Kent Meydanı' projesini eleştirerek, "Halkımızın enflasyon, yoksulluk ve ekonomik yıkım ile mücadele ettiği bu günlerde belediyenin yani halkın kaynakları betona yatırılmıştır" dedi.

CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, partililerle birlikte 29 Ağustos'ta açılması planlanan Kütahya Kent Meydanı'nın yapıldığı alanda basın açıklaması yaptı. Şahbaz, Kütahya Kent Meydanı projesi ile halkın cebinden 42 milyon TL harcandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra inşaat artış bedeli olarak ek ödeme yapılacağı duyumu alınmaktadır. Halkımızın enflasyon, yoksulluk ve ekonomik yıkım ile mücadele ettiği bugünlerde belediyenin yani halkın kaynakları betona yatırılmıştır. İhale bedeli olarak ödenen tutarın yanında belediye araçları, iş makinaları da aktif olarak kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Proje ile kent meydanı betonla kaplanmış, yeşil alanlar yok edilmiş, yaya yolları daraltılmış, ağaçlar kesilmiştir."

"KAMU KAYNAKLARI FÜTURSUZCA HARCANIYOR"

Kentin trafik akışı ve yaya ulaşımı dikkate alınmadan yapılan projenin kimseye danışılmadan ve halk ile paylaşılmadan uygulamaya konulduğunu aktaran Şahbaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Araç ve yaya trafiğini zorlaştıran bu projenin sonuçlarını tamamlanmasını takiben hep birlikte yaşayacağız. Kamu kaynaklarının nasıl harcandığının ibret verici bir örneği de alt geçidin korkuluklarının değiştirilmesidir. Alt geçidin yapıldığı yılı gösterir '2016' ibaresini taşıyan yüzlerce metre uzunluğundaki korkulukların tamamı sökülerek yerine '2022' ibaresini taşıyan sarı renkli korkuluklar takılmaktadır. Soruyoruz: Beş yıl önce yapılmış korkulukların değiştirilme gerekçesi ve maliyeti nedir? Biz bu kadar zengin bir halk mıyız ki yöneticiler halkın kendilerine verdiği yetkiye dayanarak kamu kaynaklarını hesapsız ve fütursuzca harcamaktadır."

"BU TÜR PROJELER ŞEHRE FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRECEK"

Şahbaz, AKP'li belediye döneminde başlayan aydınlatma direği sevdasının bu dönemde de devam ettiğine değindi. Bir önceki belediye yönetiminde mevcut aydınlatma direklerinin hemen yanına perforje aydınlatma direkleri yerleştirildiğini hatırlatan Şahbaz, şunları söyledi:

"Bugün ise bir benzerinin yapıldığını, Atatürk Bulvarı'ndaki orta refüj bordürleri ve aydınlatma direklerinin sökülerek yerine 6 milyon 495 bin 830 TL'ye dekoratif aydınlatma direklerinin monte edildiği ve tekrar tekrar dekoratif aydınlatma için ihaleye çıkıldığı görülmektedir. Kent meydanı, ana arterler gibi alanlara yapılacak yatırım ve düzenlemelerin ben yaptım oldu anlayışı ile değil sivil toplum örgütleri, odalar, siyasi partiler ve kentte yaşayan vatandaşların görüşleri alındıktan sonra olgunlaştırılması ve daha sonra hayata geçirilmesi zorunludur. Bunlar yapılmadan, kentin dinamikleri hesaba katılmadan yapılan bu tür projeler şehre faydadan çok zarar getirecek ve bir sonraki yönetimlere yük oluşturmaktan ve müteahhitlere kaynak aktarmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Ayrıca törenlerin yapıldığı Atatürk Anıtı'nın yeni projedeki yeri halkımız tarafından merak konusu olmakta ve sık sık sorulmaktadır. Atatürk Anıtı'mızın Zafer Meydanı'nda eski yerine konulmasını talep ediyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."