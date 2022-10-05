Kütahya yerel haberi... Kütahya Meydan Aşevi'nden her gün 181 aile yemek alıyor Yerel Haberler Kütahya haberi... Kütahya Meydan Aşevinden her gün ihtiyaç sahibi 181 ailenin 569 kişilik yemek aldığı bildirildi. Kütahya Meydan Aşevinden her gün ihtiyaç sahibi 181 ailenin 569 kişilik yemek aldığı bildirildi. Kütahya Meydan Aşevi Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meydan Aşevi Vakfınca Eylül ayında günlük bin 19 ekmek, aylık bin 918 kilo et, 133 gıda paketi dağıtılırken, 400 aileye de kıyafet verildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

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