Kütahya yerel haberi... Kütahya'da acemi eğitimlerini tamamlayan 797 er yemin etti Yerel Haberler Kütahya yerel yerel haberine göre Kütahya'da acemi eğitimlerini tamamlayan 2022-3A tertip yükümlü erler için Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Kütahya'da acemi eğitimlerini tamamlayan 2022-3A tertip yükümlü erler için Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 797 asker, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törene; Kütahya Valisi Ali Çelik Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, askeri erkan ile asker aileleri katıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

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