Kütahya'ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Elbir, göreve başladı. Vali Musa Işın, yeni müdüre başarılar diledi.
Kütahya Emniyet Müdür olarak atanan Osman Elbir, düzenlenen törenle göreve başladı.
16 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Polis Başmüfettişi Osman Elbir görevine başladı. Yeni İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'i makamında kabul eden Vali Musa Işın, Müdür Elbir'e görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA