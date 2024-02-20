Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu TGK 27. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Vali Musa Işın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ağrı'da görevli olduğunu ve o akşam TGK Genel Kurulu'nun Ağrı'da yaşadıkları süreci anlattı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Kütahya Valimiz Musa Işın ile güzel bir anımız oldu. İnşallah bundan sonraki Başkanlar Kurulunu Kütahya'da yapacağız" dedi.

Toplantıda, basının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. - KÜTAHYA