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Kütahya Valisi Musa Işın, Engelli Vatandaşlara Aylık Hizmeti Sağlandığını Açıkladı

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Kütahya Valisi Musa Işın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da 3 bin 42 engelli vatandaşa engelli aylığı hizmeti sağlandığını ifade etti.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da 3 bin 42 engelli vatandaşa engelli aylığı hizmeti sağlandığını ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, engelli vatandaşların birey olarak, insan onuruna yakışır biçimde, hayatın içinde herkesle birlikte yaşama hakkı onların en temel evrensel hakkı olduğunu, bu hakkı sağlamada herkese önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü belirten Vali Musa Işın, "Devletimizin evrensel ölçülerde engelli bireylerin desteklendiği ortamların oluşturulması ve yaşamlarını kolaylaştırma çalışmaları, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteği ile anlamlı ve etkin boyuta ulaşacaktır" dedi.

"2 bin 993 engelli vatandaşımızın ailelerine aylık ödeme yapılmakta"

Vali Işın," İlimizde de engelli bireylerin insan onuruna yakışır biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mevcut yasalar çerçevesinde çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülmektedir. Bu çerçevede, "Engelliye Evde Akraba Bakımı" hizmeti ile 2 bin 993 engelli vatandaşımızın ailelerine aylık ödemeler yapmaktayız. Ayrıca 5 Özel Engelli Bakım Merkezimizde 441 bakıma muhtaç engelli vatandaşımıza "Kurum Bakımı Hizmet Modeli" çerçevesinde yatılı kurum hizmeti sunulmaktadır. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde 137 yaşlımıza hizmet veriyor ve Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde 40 ruhsal engelli kadına destek sağlıyoruz. Engelliler için erişilebilirlik konusunda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2023 yılında iki kamu kurumumuz daha "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanmış ve 160 kamu ve özel alanın denetlemesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

"3 bin 515 engelli çocuk okullarda engel durumuna uygun eğitim modelinden faydalanmaktadır"

Vali Işın," Eğitim alanında da engelli çocuklarımıza öncelikli olarak hizmet veriyoruz. 3 bin 515 engelli çocuğumuz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda engel durumuna uygun eğitim modelinden faydalanırken, 14 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde de 2 bin 352 engelli çocuğumuza hizmet sunmaktayız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla da 3 bin 42 engelli vatandaşımıza engelli aylığı hizmeti sağlanmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri amacıyla, devletimizin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızın gösterdiği özverili çabalar, geleceğe ilişkin umudumuzu artırmaktadır. Sorumluluk taşıyan her vatandaşımız, engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalı ve onların sorunlarına ilgiyle yaklaşmalıdır. Engelli vatandaşlarımıza destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, ailelerine, çalışanlara ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın haklarına saygı göstermek ve topluma katılımlarını sağlamak için hepimize düşen bir sorumluluk olduğunu lütfen unutmayalım" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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