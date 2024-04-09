Kütahya Valisi Musa Işın'dan Bayram Mesajı

Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, bayramların dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti.

Vali Işın mesajında, "Özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın manasını bulduğu bir bayramı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği özel günlerdir. Bu güzel duyguların bayram sonrası da daim olmasını temenni ederek, tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler le dolu günler geçirmenizi dilerim" ifadelere yer verdi. - KÜTAHYA