Kütahya Valisi Musa Işın, Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya'yı ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi ünlü Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya'yı atölyesinde ziyaret etti.

Özgün tasarımlarıyla tanınan ve dünyanın en büyük çini tabağını yapan Üstünkaya'nın eserlerini yerinde inceleyen Işın, sanatçının 52 yıllık emeği ve 7 binden fazla özgün deseni hakkında bilgi aldı.

Vali Işın, çini sanatının gelecek nesillere aktarılmasına katkılarından dolayı Üstünkaya'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstünkaya, Vali Musa Işın'a nezaketi ve destekleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA