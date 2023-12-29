Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret ederek Başkan İsmail Barış ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Musa Işın, üyelerin ve ailelerinin talep ve önerilerini dinledi.

Devletin onlar için var olduğunu hatırlatan Vali Işın, " Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda bize ulaşabilirsiniz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" inancıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek Başkanı İsmail Barış ve dernek üyeleri, Işın'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA