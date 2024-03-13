Kütahya Valisi Musa Işın, Ağaçköy sakinleriyle bir araya geldi
Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını paylaşmak için Ağaçköy sakinleriyle bir araya geldi. Vali Işın, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm için gerekli talimatları verdi.
Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşayan Kütahya Valisi Musa Işın, merkeze bağlı Ağaçköy sakinleri ile bir araya geldi.
Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Vali Işın; istek, talep ve önerileri dinledi.
İlgili kurum müdürlerine vatandaşların ilettiği konuların çözümü için gerekli talimatları veren Vali Işın, sürecin takipçisi olacağını söyledi.
Vali Işın ziyaretinde çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verip Ramazan ayının sevincini paylaştı. - KÜTAHYA