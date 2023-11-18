Kütahya Valisi Işın, muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Kadir Mandal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Kadir Mandal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Muhtarların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Işın, yapılabilecek çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden Musa Işın, Kütahya il merkezinin, ilçelerinin ve köylerinin refah seviyesini yükseltmek, yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi şartlarda yaşam sağlamak için birlikte çalışma gerekliliğinin altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Kadir Mandal, Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA