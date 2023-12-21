Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Işın; Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri, koruma altındaki çocuklar, koruyucu aile hizmeti, çocuk koruma-ilk müdahale ve değerlendirme birimleri, çocuk evleri, çocuk sitesi, engellilere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili bilgileri detaylı bir şekilde inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğini belirten Vali Işın, "2023 yılında 2 bin 852 şehit ve gazi ailesini ziyaret ettik. 5 bin 256 hane ziyareti gerçekleştirildi ve 15 bin 596 kişiyle görüşüldü. Evde engelli bakım hizmetleri kapsamında 2 bin 965 kişiye yaklaşık 15 milyon TL ödeme yapıldı" dedi.

Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 117 yaşlıya hizmet verildiğini belirten Vali Işın, 2023 yılında sosyal hizmet merkezlerince mağdur durumda olduğu tespit edilen 25 yaşlının sıra beklemeden acil olarak kuruluşa alındığını ifade etti. - KÜTAHYA