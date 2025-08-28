Kütahya Valisi Engelli Vatandaş Sefa Yiğit'i Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, engelli vatandaş Sefa Yiğit'i makamında kabul etti.

Görüşmede Yiğit ile yakından ilgilenen Vali Işın, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Biz her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Sefa Yiğit'in taleplerini dinleyen Vali Işın, öncelikli olarak mevcut akülü aracının akülerinin yenileneceğini, ayrıca imkanlar ölçüsünde yeni bir akülü araç temin edilmesi halinde kendisine verileceğini ifade etti. - KÜTAHYA