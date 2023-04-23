6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan depremlerin ardından depremin en çok yıkıma uğrattığı Hatay'da görevlendirilen Kütahya Valisi Ali Çelik 76 gündür deprem bölgesinde.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan depremlerin ardından depremin en çok yıkıma uğrattığı Hatay'da görevlendirilen Kütahya Valisi Ali Çelik 76 gündür deprem bölgesinde.

Yaraların sarılması, depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü kentte gece gündüz demeden çalışan Vali Ali Çelik, bugün tüm gününü depremzede çocuklara ayırdı.

İstanbul Sanayi Odası öncülüğünde temin edilen oyuncakları Katar ve Dalyan geçici barınma merkezlerinde misafir edilen bin 500 çocuğa hediye eden Vali Çelik, çocukların yaşadıkları felaketin ardından eski yaşamlarına geri dönmeleri için emek veren herkese teşekkür etti.

Vali Çelik, oyuncakların hediye edilmesinin ardından çocuklarla uzun süre top oynadı. - KÜTAHYA