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Kütahya Vali Yardımcısı Orman Bölge Müdürlüğü'nde Denetim Gerçekleştirdi

Kütahya Vali Yardımcısı Orman Bölge Müdürlüğü'nde Denetim Gerçekleştirdi
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Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı denetimde, çalışmaların mevzuata uygun olarak sürdüğünü belirtti. Denetimlerin kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimliliği artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Orman Bölge Müdürlüğü'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında Vali Yardımcısı Ovalı'ya, Bölge Müdürü Erdal Dingil ile Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı ve Mehmet Karabacak eşlik etti.

Yetkililer, denetimin detayları ve sonuçları hakkında bilgi verirken, çalışmaların mevzuata uygun şekilde devam ettiğini ifade etti. Denetimlerin, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimliliği artırma amacı taşıdığı vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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