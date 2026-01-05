Haberler

Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında dualarla anıldı

Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında dualarla anıldı
Güncelleme:
Kütahya'da 'Kütahya Türkülerinin Babası' olarak bilinen Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma programı ile yad edildi. Programa kültür sanat camiasından birçok kişi katılarak, Hisarlı Ahmet'in Kütahya'nın kültürel mirasındaki önemine vurgu yapıldı.

Kütahya'nın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan ve "Kütahya Türkülerinin Babası" olarak anılan Hisarlı Ahmet, vefatının 42. yılında mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programı, Ahi Erbasan Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Programa kültür sanat camiasından isimler ile Hisarlı Ahmet'in sevenleri katıldı.

Anma programında konuşan Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Hisarlı Ahmet'in Kütahya'nın kültürel mirası açısından çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Kütahya türkülerinin unutulmaz ismi Hisarlı Ahmet'i, aramızdan ayrılışının 42. yılında sevenleri ve öğrencileriyle birlikte anıyoruz. Hisarlı Ahmet'in (Ahmet Hisarlı) hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınması ve isminin yaşatılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Program, Hisarlı Ahmet için yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
