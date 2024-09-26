Üye Girişi
Haberler

Kütahya-Tavşanlı Karayolunda Otomobil Yangını

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücü son anda dışarı atılarak kurtuldu. Yangına vatandaşlar müdahale etti, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ama otomobil tamamen yandı.

Kütahya- Tavşanlı karayolunda otomobil alev aldı

KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden araç, sürücüsünü zor durumda bıraktı. Araç aniden yanmaya başlayınca, sürücü kendisini son anda dışarı atmayı başardı.

Yangının fark edilmesi üzerine, yoldan geçen vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Durumun ciddi olduğunu anlayan çevredeki sürücüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin hızla yayıldığı otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya-Tavşanlı Karayolunda Otomobil Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel

Acil Durum Otomobil Tavşanlı Olaylar İtfaiye Kütahya 3-sayfa trafik Yerel Yaşam Kaza

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });