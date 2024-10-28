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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Çocukların Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Çocukların Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
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Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Servisi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tedavi gören çocukları Türk bayrakları ile süsleyip, bayramlarını kutladı.

Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocukların Cumhuriyet Bayramları kutlandı.

Şehir Hastanesi Çocuk Servisi Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Türk bayrakları ile süslenerek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Pakize Çalım ve Süpervizörler ile ziyaret edilip tedavi gören çocukların Cumhuriyet Bayramları kutlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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