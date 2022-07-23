Kütahya Osmangazi Mahallesi'nin Kentsel Dönüşüm Tepkisi: "Evimi Yaptırırken Hiçbir Yetkili Bana Yardımcı Olmadı.

Kütahya'da Osmangazi Mahallesi sakinleri; belediye ile TOKİ iş birliği ile başlanan kentsel dönüşüm projesinin iki yıldır tamamlanmamasına tepki gösterdi, taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ulaştırmak için imza kampanyası başlattı. Bir vatandaş, "Biz çamuruyla yoğrulurken, yolları yaparken bu belediyeler, bu yetkililerimiz neredeydi acaba? Dışarıdaki yerler 4 bin lira, 3 bin lira. 900 liradan değil, başka yerde 5 bin liraysa biz 6 binden vermek istiyoruz. Ben evimi yaptırırken hiçbir yetkili bana yardımcı olmadı. Ama şimdi bizim hiçbir hakkımız yokmuş gibi davranılıyor" dedi.

Kütahya'da, 12 mahalleden dokuzu için kentsel dönüşüm kararı alındı. Bu mahallelerden biri olan Osmangazi Mahallesi'nde Kütahya Belediyesi ile TOKİ iş birliği ile iki yıl önce başlanan proje, tamamlanmadı. Tepki gösteren mahalle halk, taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ulaştırmak üzere imza kampanyası başlattı.

Bir vatandaş, şunları söyledi:

"Evlerimizin değerini alamıyoruz. Belediye kendi bildiğine rayiç bedel biçiyor. Neye göre aldığını da bilmiyoruz. Ama işin garip yanı dağın kıraç bölgelerinde; 2 bin 500 - 3 bin lira söyleniyor. Bizim mahallemizde 3 katlı yeni yapılmış evin metrekaresi 400-500 lira. Bu ne yani? Çocuk oyuncağı mı? Biz insan değil miyiz? Biz yaşamıyor muyuz? Hepimiz çoluğumuz, çocuğumuz için yaşıyoruz. Bizi insan yerine koyup da bizi kale alan yok. Alınmadığı gibi biz de evlerimizi vermemekte direnmekteyiz ve direneceğiz. Bu belediye başkanı olsun, bu devlet olsun, bu millet olsun direneceğiz."

Başka bir vatandaş ise "Ya değerini verecek ya da yerimizde ev yapıp bizi yerleştirecek" diye konuştu.

Osmangazi Mahallesi'nin 40, 50 yıldır çamuruyla, pisliğiyle kendilerinin uğraştığını söyleyen başka bir vatandaş ise "Biz çamuruyla yoğrulurken, yolları yaparken bu belediyeler, bu yetkililerimiz neredeydi acaba? Şimdi ise bu Kütahya'nın en düzgün yeri bizim mahallemiz. Belediye Başkanımız geldi bize, metrekaresi 900 liradan hesap gördü. Dışarıdaki yerler 4 bin lira, 3 bin lira. 900 liradan değil, başka yerde 5 bin liraysa biz 6 binden vermek istiyoruz. Bin lira fazla olacak bizim yerimiz. Ben evimi yaptırırken hiçbir yetkili bana yardımcı olmadı. Ama şimdi bizim hiçbir hakkımız yokmuş gibi davranılıyor" tepkisini gösterdi.

Başka bir mahalleli ise şunları söyledi:

"Herkesin evini aldı yıktı, ortalığı çöpün farenin içinde bıraktı gitti. Bizim evlerimizin metrekaresini bin liradan almaya kalkıyor. Biz bin liraya ev vereceğiz de neyle başımıza ev alıp koyacağız. Şimdi her şey üç dört kat oldu. Nasıl yapacağız bunu biz? Biz bu şekilde evimizi vermiyoruz. Bizim evlerimizin yerine ya ev verecek, ya da değerini verecek. Dağın başındaki arazilerin metrekaresi 4 bin ederken bizim evlerimizin metrekaresi neden 6 bin, 7 bin etmesin? Biz neyle alacağız? Bizim emekliliğimiz yok, bir yer çalışanımız yok. Biz şu anda borç yapıp da ödeyemeyeceğiz. Borçlanıp ev alsak, 'getir bakalım borcu' diyecek. Borcu ödemediğimde de, 'hadi öp eşiği çık dışarı' diyecek bana. Ben dokuz tane nüfusla sokakta mı kalayım? Ben bu şekilde evimi vermiyorum. Bu şekilde kimse kabul etmez bunu. Benim 70 yaşında eşim var, bana bir tane ekmek getiremiyor. Ben bunun nasıl altından kalkarım? Bizim evlerimizi alacak. Gitsek, çayıra çadır kursak çadırda da durdurmazlar bizi. Bizim evlerimizin değerini versin, yıkılacaksa 'yıkılacak' desin. Yıkılmayacaksa herkes kırığını döküğünü yaptırır. Evinde çoluğunu çocuğunu barındırır."

"BİZ BURADA SAHİPSİZ KALDIK"

Bir başka mahalle sakini, şöyle konuştu:

"Biz burada çok mağduruz. Şu ev verilmedi mesela belediyeye. Verilmediği halde içi boşaltıldı, çatısı bilmem neyi yıkıldı. Yağmalandı bu ev. Güvenlik güçleri de bir şey yapamıyor. Onlar da bizi koruyamıyor. Bu evleri şimdi metruk sayıp düşük fiyattan almaya çalışıyorlar. Bunu daha sonra bizim vermediğimiz evlere de yansıtıp bizi iyice mağdur edebilirler. Kapımızı kilitleyip bir yere gidemiyoruz. Hırsızlık olayları çok fazla arttı. Sahipsiz kaldık biz burada. Bir evim daha var benim. Belediyeye vermek istedim kat karşılığı. Bana 60 bin lira borç çıkardı. 60 bin lirayı nasıl ödeyeyim ben? Emekli bir adamım. Borçlanmam lazım, kredi çekmem lazım. Bu ev 125 metrekare. 25 metrekareyi yok saydı belediye. 100 metrekareye düşürdü. Neymiş ev eskiymiş, balkonu varmış. Balkon da metrekarenin içinde. Niye hepsini saymıyor. Tam 125 metrekare saysaydı belki 10, 20 bin lira ile kurtulacaktım. Orda da bizi mağdur ettiler."

ANKA / Yerel