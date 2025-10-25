Kütahya OSB Personeline Sahlep İkram Etkinliği

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü, personellerin yoğun iş temposundan kısa bir süre uzaklaşıp keyifli vakit geçirmeleri amacıyla sahlep ikram etkinliği düzenledi.

Kütahya OSB Müdürlüğü sosyal alanında gerçekleştirilen etkinlikte, personeller sıcak sahlepler eşliğinde sohbet etme fırsatı buldu. Günün stresinden uzak, samimi bir atmosferde geçen etkinlik, çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve motivasyonun güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinliğe katılan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu. Eskioğlu, Kütahya OSB Müdürlüğü ailesinin dayanışma kültürünün bu tür etkinliklerle daha da pekiştiğini ifade etti. - KÜTAHYA