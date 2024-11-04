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Kütahya OSB'den Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği

Kütahya OSB'den Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında turuncu kurdele dağıtarak farkındalık oluşturdu. Etkinlik, lösemi hastalığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Ekibi, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya OSB Müdürlüğü personeline, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine turuncu kurdele dağıttı.

Etkinlik kapsamında dağıtılan turuncu kurdeleler, lösemi ile mücadelede desteğin sembolü olurken, lösemi hastalığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Öğrenciler ve çalışanlar, lösemiye dikkat çekmek amacıyla turuncu kurdeleleri takarak dayanışma mesajı verdiler.

Kütahya OSB Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Ekibi, toplumsal farkındalığı artırmak adına düzenlediği bu tür etkinliklerle lösemi hastalığına karşı toplumda bilinç oluşturmayı sürdüreceklerini ve lösemili çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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