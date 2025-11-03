Kütahya OSB'de Geleneksel Tavla Turnuvası Eğlenceli Anlara Sahne Oluyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Firmalar Arası Tavla Turnuvası'nın dördüncüsü başladı. Her yıl yoğun ilgiyle takip edilen turnuva, bu yıl da Osb'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarını bir araya getirerek keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oluyor.

Turnuvanın açılışında konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinliğin amacının çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, dayanışmayı pekiştirmek ve iş yoğunluğu arasında moral-motivasyon sağlamak olduğunu ifade etti.

Eskioğlu, "Tavla turnuvamız artık geleneksel hale geldi. Her yıl daha fazla katılımla büyüyen bu etkinliğimiz, OSB ailemizin birlik ruhunu yansıtıyor." dedi.

Bu yılki turnuvada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın temsilcileri kıyasıya mücadele edecek. Gruplar halinde başlayan karşılaşmaların ardından finale kalan oyuncular, şampiyonluk kupası için ter dökecek. Dereceye giren katılımcılar, düzenlenecek **final ve ödül töreninde ödüllerini alacak. - KÜTAHYA