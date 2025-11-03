Haberler

Kütahya OSB'de Geleneksel Tavla Turnuvası Eğlenceli Anlara Sahne Oluyor

Kütahya OSB'de Geleneksel Tavla Turnuvası Eğlenceli Anlara Sahne Oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen geleneksel firmalar arası tavla turnuvasının dördüncüsü başladı. Etkinlik, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve moral sağlamayı amaçlıyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Firmalar Arası Tavla Turnuvası'nın dördüncüsü başladı. Her yıl yoğun ilgiyle takip edilen turnuva, bu yıl da Osb'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarını bir araya getirerek keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oluyor.

Turnuvanın açılışında konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinliğin amacının çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, dayanışmayı pekiştirmek ve iş yoğunluğu arasında moral-motivasyon sağlamak olduğunu ifade etti.

Eskioğlu, "Tavla turnuvamız artık geleneksel hale geldi. Her yıl daha fazla katılımla büyüyen bu etkinliğimiz, OSB ailemizin birlik ruhunu yansıtıyor." dedi.

Bu yılki turnuvada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın temsilcileri kıyasıya mücadele edecek. Gruplar halinde başlayan karşılaşmaların ardından finale kalan oyuncular, şampiyonluk kupası için ter dökecek. Dereceye giren katılımcılar, düzenlenecek **final ve ödül töreninde ödüllerini alacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.